Barış Bulut: Riske Birdie Challenge Golf Turnuvası'na 50'den fazla profesyonel katılacak - Son Dakika
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Barış Bulut: Riske Birdie Challenge Golf Turnuvası'na 50'den fazla profesyonel katılacak

26.08.2022 11:11
Barış Bulut: Riske Birdie Challenge Golf Turnuvası'na 50'den fazla profesyonel katılacak

Barış Bulut: Riske Birdie Challenge Golf Turnuvası'na 50'den fazla profesyonel katılacakGolfün yıldızları Belek'teki Rikse Birdie Challenge'da mücadele edecekİSTANBUL, - Antalya'nın turizm bölgesi Belek yine önemli bir golf şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Barış Bulut: Riske Birdie Challenge Golf Turnuvası'na 50'den fazla profesyonel katılacak

Golfün yıldızları Belek'teki Rikse Birdie Challenge'da mücadele edecek

İSTANBUL, - Antalya'nın turizm bölgesi Belek yine önemli bir golf şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

28 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan Rikse Birdie Challenge, Cullinan Links Golf Club'ta LEO Co ve Plus Clouds sponsorluğunda gerçekleşecek. Bu sene 10'uncusu düzenlenen Rikse Birdie Challenge'ta 50'den fazla profesyonel oyuncu katılacak. Nordic Golf League'te yarışan Axel Bjorn Arinbjarnarson ve Adam Guedra'nın yanı sıra Türkiye'nin önemli profesyonel oyuncularından Ali Altuntaş ve Ediz Kemaloğlu da bu önemli şampiyonada yer alacak.

BULUT: GOLF SPORUNA VE GÜZEL OLAN HER ŞEYE SÜREKLİ DESTEK OLUYORUZBu sene 10'uncusu düzenlenecek olan ve 4 kategoride yapılacak Rikse Birdie Challenge öncesinde organizasyonun sponsorlarından PlusClouds ile LEO Co'nun ARGE direktörü ve yatırımcılarından Barış Bulut, açıklamalarda bulundu.Güzel olan, kar gütmeden, topluma faydalı olacağını düşündükleri bütün işlere sponsor olduklarını dile getiren Bulut, "Farklı spor dallarına sponsor oluyoruz ve aynı zamanda internette yapılan işlere de sponsor oluyoruz. Bu sene 10'uncusu yapılacak Riske Birdie Challenge'da özel olarak 50'den fazla profesyonel oyuncunun katılacağı ve aynı zamanda amatörlerin de yer alacağı turnuvanın tanıtımını ve marketingini desteklemek amaçlı buradayız. Hepinizi etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu.Golf sporuna sürekli destek olduklarının altını çizen Bulut, "Farklı spor dallarına da destek oluyoruz. İnternetteki blog veya farklı içerikteki ve aynı zamanda girişimlere de sponsor oluyoruz. Dolayısıyla firma olarak özetle güzel olan işlere sponsor oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış Bulut son olarak golfe bu yıl başladığını kaydederek, "İnanılmaz keyif aldım, zaten sizler de katıldığınızda göreceksiniz, inanılmaz dinginleştiren, keyifli, konsantrasyonunuzu artıran, artırmanıza sebep olan ve aynı zamanda rekabeti keyifli hale getiren bir spor dalı. Herkese de tavsiye ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

Barış Bulut, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Bulut: Riske Birdie Challenge Golf Turnuvası'na 50'den fazla profesyonel katılacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Barış Bulut: Riske Birdie Challenge Golf Turnuvası'na 50'den fazla profesyonel katılacak - Son Dakika
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