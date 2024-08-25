Spor

- Barış Kanbak: "Bizim için üzücü bir akşam oldu"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, maçın kendileri için üzücü sonuçlandığını ve kaybedilmiş 2 puan olarak baktıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kanbak, "Bizim için üzücü bir akşam oldu. Buna benzer sonucu sezonun ilk maçında da yaşadık. Oradan kendimize dersler çıkarmamız gerektiğini söylemiştik. Bugün bu tekrar etti. Aslında üstün oynayan taraf bizdik. Çok fazla pozisyon vermedik. Penaltı pozisyonu için kırılma anı diyebiliriz. İstatistiklerin tek başına maç kazandırmadığını gördük. Rakipten 2 kat fazla rakip ceza sahsında topla buluşan Kasımpaşa vardı. Kendimizi de elbette ki sorguluyoruz. Kaybedilmiş 2 puan olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

"Takviyeler olacak ama kadro kalitemizin düşük olduğunu düşünmüyorum"

Kadroya takviyeler de yapılacağını belirten Kanbak, "Oyuncu değişikliğine 5'ini de kullanmak zorunda olmadığını düşünenlerdenim. Bugün yeterli değişikliği yaptığımızı düşünüyorum. Kadro derinliğimiz için tabii ki eklediğimiz oyuncular olacak. Ama bugünün konusu kadro derinliğinden ziyade skoru korumak olmalı. Takviyeler olacak ama kadro kalitemizin düşük olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.