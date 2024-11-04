BARÜ, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

BARÜ, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

BARÜ, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda 6 Madalya Kazandı

Bartın Üniversitesi öğrencileri, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

04.11.2024 18:14
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Avrupa Halter Şampiyonasında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya almayı başardı.

Polonya'nın başkenti Varşova Raszyn Centrum Spor Salonunda düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasında Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri önemli derecelere imza attı. Müsabakalarda 67 kiloda yarışan Kaan Kahriman koparmada 144 kilo, silkmede 156 kilo ve totalde 300 kilo ile tüm kaldırışlarında rakiplerini geride bırakarak birinci olurken eşi görülmemiş performansıyla 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

BARÜ'lü milli sporcu Taner Çağlar +109 kiloda koparmada 162 kilo ile gümüş madalya, silkmede 196 kilo ile dördüncü ve toplamda 358 kilo ile bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. BARÜ öğrencilerinden Ali Oflaz ise yine +109 kiloda koparmada 164 kilo ile dördüncü, silkmede 212 kilo ile dördüncü ve toplamda ise 376 kilo ile Avrupa ikincisi olmayı başardı. Böylece BARÜ'lü milli sporcular toplamda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Öğrencileri elde ettiği başarılardan dolayı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemiz öğrencileri ulusal mücadelelerde elde ettikleri dereceleri uluslararası şampiyonalarda gösterdikleri performansla taçlandırarak bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Adım adım kazanımlarımızı yarınlara taşıdığımız bu süreçte sürdürülebilir bir gelişim göstererek Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Avrupa Şampiyonasında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya almayı başaran öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin nitelikli eğitimindeki özverili çalışmaları için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ayla Çetin Dindar ile akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri daima daha iyisi için teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor BARÜ, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı - Son Dakika

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