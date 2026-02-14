Başakşehir Beşiktaş'ı Ağırlıyor - Son Dakika
Başakşehir Beşiktaş'ı Ağırlıyor

14.02.2026 09:33
Başakşehir, Beşiktaş'la 22. haftada karşılaşacak. Hedef Avrupa kupaları için galibiyet.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'deki son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 6 kez kazanan Başakşehir, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sezondaki 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, 22. haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 15 golü bulunan Eldor Shomurodov, zorlu maçta takımının en büyük kozu durumunda.

Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupaları yolunda çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Başakşehir Beşiktaş'ı Ağırlıyor - Son Dakika

Başakşehir Beşiktaş'ı Ağırlıyor
