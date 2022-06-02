Başakşehir, Epureanu'nun sözleşmesini uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir, Epureanu'nun sözleşmesini uzattı

02.06.2022 18:06
Başakşehir, Epureanu'nun sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda biten sözleşmesi, 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan ve 258 kez formamızı giyen, tarihi şampiyonluğumuzun büyük pay sahiplerinden Alexandru Epureanu'ya başarılarının devamını diliyoruz" denildi.


YORUMLAR
500
Şarampole düşen İBB'ye ait su tankerindeki 2 kişi yaralandı Şarampole düşen İBB'ye ait su tankerindeki 2 kişi yaralandı Çaykur Rizespor Cemali Sertel ile yollarını ayırdı Çaykur Rizespor Cemali Sertel ile yollarını ayırdı
Kaynak: DHA

Alexandru Epureanu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Epureanu'nun sözleşmesini uzattı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:33:36. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir, Epureanu'nun sözleşmesini uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement