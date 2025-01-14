27 yaşındaki sol bek oyuncusu hakkında kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Takımımızın antrenmanında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Christopher Operi'nin Acıbadem International Hastanesi'nde çekilen MR görüntülenmesi sonuçlanmıştır. Sol diz iç yan bağında ikinci derecede zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
Son Dakika › Spor › Başakşehir FK'da Christopher Operi'nin Sakatlığı Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?