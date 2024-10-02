Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 Yenildi

Spor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Adam Ladeback, Niklas Nyberg, Daniel Yng (İsveç)

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Opoku, Kemen, Crespo (Dk. 62 Berkay Özcan), Berat Özdemir (Dk. 83 Keny), Figueiredo (Dk. 62 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 75 Lima), Serdar Gürler (Dk. 75 Davidson), Piatek

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare (Dk. 87 Borkeeiet), Seidl, Schaub (Dk. 82 Hofmann), Beljo (Dk. 82 Wurmbrand), Burgstaller (Dk. 90+5 Bischof)

Goller: Dk. 43 ve Dk. 46 Schaub (Rapid Wien), Dk. 45+2 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Raux-Yao, Dk. 59 Burgstaller, Dk. 66 Seidl (Rapid Wien)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu.

46. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Burgstaller'in altıpas önüne yerden gönderdiği topa Schaub'ın boş pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

50. dakikada Rapid Wien 3. golüne yaklaştı. Ceza yayı önünde topla buluşan Grgic ceza sahasına girer girmez sert vurdu, kaleci Deniz soluna gelen topa çok iyi uzandı ve köşeden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

60. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Schaub'un pasıyla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Burgstaller'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üsten dışarıya çıktı.

90+8. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Piatek'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Hedl meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmayı Rapid Wien 2-1 kazandı.