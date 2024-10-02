Başakşehir Rapid Wien'e Hazır - Son Dakika
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Başakşehir Rapid Wien'e Hazır

Başakşehir Rapid Wien\'e Hazır

Başakşehir, Rapid Wien karşısında tek değişiklikle sahaya çıkıyor. Kalede Deniz Dilmen tercih edildi.

02.10.2024 17:52
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son oynanan Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor maçına göre UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Rapid Wien karşısında tek değişikliğe ile sahaya çıktı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk ediyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynadığı Sivasspor mücadelesinde tercih ettiği 11'e göre Rapid Wien karşısında tek değişikliğe gitti. Atan, kalede Muhammed Şengezer yerine Deniz Dilmen'e görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, Rapid Wien karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Olivier Kemen, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Joao Figueiredo, Serdar Gürler ve Krzysztof Piatek."

Başakşehir'de Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Hamza Güreler, Burak Sefa Kavraz, Emre Kaplan, Berkay Özcan, Dimitrios Pelkas, Metin Emre Karaal, Davidson ve Philippe Keny ise yedek bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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