Başakşehir, Rapid Wien'i Ağırladı

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UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Çağdaş Atan, kaleci Muhammed Şengezer'in yerine 19 yaşındaki Deniz Dilmen'e ilk 11'de görev verdi.

Atan, Rapid Wien karşısında takımını sahaya, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Berat Özdemir, Figueiredo, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Piatek ilk 11'ini sürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Berkay Özcan, Philippe Keny, Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Metin Emre Karaal, Burak Kavraz, Emre Kaplan ve Davidson yer aldı.

Başakşehir'de sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner ve Leo Duarte ile ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Ömer Faruk Beyaz kadroda bulunmadı.

Rapid taraftarından maça büyük ilgi

RAMS Başakşehir ile Rapid Wien arasında oynanan karşılaşmada yaklaşık 5 bin taraftar tribünde yer aldı.

Rapid Wien'i desteklemek için Avusturya'dan gelen taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.