Başakşehir, Rapid Wien ile karşılaşıyor - Son Dakika
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Başakşehir, Rapid Wien ile karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien ile yarın 17.30'da sahasında oynayacak.

01.10.2024 10:17
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Adam Ladeback yönetecek.

Başakşehir'de eksikler

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Ömer Faruk Beyaz da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehir'in Konferans Ligi yolu

RAMS Başakşehir, bu sezon yeni formatında düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına 3 eleme turunu geçerek katılma hakkı elde etti.

Turuncu-lacivertli ekip 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı, 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i ve play-off turunda da İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

Rapid Wien, Trabzonspor'u eledi

Rapid Wien, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u geçti, 3. eleme turunda ise Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 ve sahasında da 2-0 mağlup etti.

Play-off turunda Portekiz temsilcisi Braga'ya elenen Rapid Wien, UEFA Konferans Ligi'ne lig aşamasından devam ediyor.

Kaynak: AA

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