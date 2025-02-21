Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic için olay yaratacak sözler - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic için olay yaratacak sözler

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elendikleri karşılaşmanın ardından gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Dev maça atanan Vincic'i eleştiren Buruk, ''Yabancı hakemin geleceğini, hangi hakem olacağını tüm Türkiye biliyordu. Çok fazla soru işareti var. Bu soru işaretlerinin en kısa sürede ortadan kalkması gerekiyor'' dedi.

21.02.2025 00:21  Güncelleme: 00:52
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1'in rövanşında 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri AZ Alkmaar maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, Fenerbahçe derbisi ve müsabakaya atanan yabancı hakem Slavko Vincic ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"ERKEN GOLÜ BULAMADIK"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Amacımız erken golle maçın havasına girmek ve rakibi zor durumlara düşürmekti. Turun içine girmek istiyorduk. Erken golü bulamadık. 1-0 geri düşünce ikinci yarı başında daha iyi olduğumuz bölüm vardı. Beraberlik için ataklarım ve oyuncu değişikliklerimiz oldu. Davinson'u bir sonraki maçta korumak için aldık. Çok deparlı oynadı. Sakatlık tehlikesi olmaması için dışarı aldım.

"GÜNAY ÇOK BAŞARILI BİR MAÇ ÇIKARDI"

İkinci yarı daha çok istediğimiz gibi, gole gitmeye çalışırken kalemize ilk gelen top oldu. 2-2'ye gittik ama çok pozisyon verdik. Günay'ın kurtarışları oldu. Çok başarılı maç çıkardı.

"SAKATLIK OLMAMASINA SEVİNDİK"

Saha içerisinde bence iki maçta da, kadromuzun daralması, sakatlıklar, cezalar, yazamadığımız oyuncular... İki maçta da şanssızlığımız kadro darlığı. Tura tutunamamamızı sağladı. Çok iyi başlayan Avrupa serüveni, bugün sonlandı. Sevindiğimiz yan, sakatlık olmaması. 3 gün arayla iki maç oynadık. Rakibimiz bize göre daha diriydi. Lig maçları, federasyon tarafından ertelendi. Sakatlık tehlikesi vardı. Torreira'yı çıkardık, sakatlık korkusu vardı. Osimhen'i de ne zaman çıkartacağız, ne kadar sahada kalması gerekir diye düşünürken, çünkü diğer forvetimiz Morata da sakat, 80'de çıkardık.

"KALİTEMİZİN ALTINDA KALDIK"

İstediğimiz bir gece olmadı. Daha ümitliydik. İlk golü bulsak maçın içerisine girebilirdik. Performans olarak iyi birkaç isim sayabiliriz. Genel olarak kendi kalitemizin altında kaldık

"FENERBAHÇE DERBİSİ, SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"

  • Pazartesi günü derbi maçı var. Ne söylemek istersiniz?

Arkaya dönüp baktığımda, kulübenin arkasına, çok önemli 5-6 oyuncu bekliyordu o maçı. Onların bizlerle olması, kadro genişliğimiz, bu tür maçları oynayabilecek oyuncu yapısı bizim için avantaj olacak. Kendi sahamızda olacak. Arada 4 gün var. Dinlenme süresi yeterli. Seyahat etmiyoruz. Dinlenme süresi yeterli. Oynamayan oyuncularla taktiksel çalışma olacak. Pazar günü taktiksel çalışma olacak. Diri, isteyen, bekleyen oyuncularımız var. İki maç üst üste oynayan oyuncular fiziksel ve mental olarak daha hazır olacak. 6 puan öndeyiz ligde. İç sahada oynayacağımız maç, bu sezonun en önemli maçı."

"MORATA VE JAKOBS'UN OYNAMASI ZOR, GÜNAY BELİRSİZ"

Basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Okan Buruk, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Alvaro Morata'nın Fenerbahçe maçında oynamalarının zor olduğunu açıkladı. Öte yandan AZ Alkmaar maçındaki performansıyla dikkat çeken kaleci Günay Güvenç'in derbide oynayıp oynamayacağı hakkındaki soruya yanıt veren Buruk, "Maçı daha yeni bitirdik. Bakıp değerlendireceğiz." sözlerini sarf etti.

VINCIC'E ELEŞTİRİSİ: TÜM TÜRKİYE BİLİYORDU

Okan Buruk, basın toplantısında Fenerbahçe derbisini yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic hakkında eleştirilerde bulundu. Buruk, "Maçın hakemiyle ilgili de konuşayım, siz sormadınız. Çok fazla gündem oldu. Dün de açıklamıştım, hepimiz biliyorduk aşağı yukarı. Yabancı hakemin geleceğini, hangi hakem olacağını tüm Türkiye biliyordu. Toplantılar, o, bu yapılacaktı. Olmadığı halde hepimizin bildiği bir şeydi. Maçın hakeminin kim olacağı uzun süre önce belliydi" dedi.

"ÇOK FAZLA SORU İŞARETİ VAR"

Vincic hakkında soru işaretleri olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Galatasaray taraftarının, camiasının bir tepkisi var. Çok fazla soru işareti var. Bu soru işaretlerinin en kısa sürede ortadan kalkması gerekiyor. Seçilen ismin Galatasaray taraftarının, hepimizin kafasında çok büyük soru işaretleri var. Ne olacak göreceğiz. Daha önce söylemiştim, bizim için saha içi önemli. Şu anda hepimizin soru işaretleri çok fazla, özellikle maçın hakeminin isminden dolayı." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk\'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic için olay yaratacak sözler

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic için olay yaratacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • mesut:
    Ağlama Fetöcü 683 26 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Admin beğeni sayılarını aniden 100 400 600 değiştiriyor. Özellikle "fetö" ve hakaret içerikli yorumları kendi yazıyor veya başka yazıların beğeni sayısını arttırarak yukarı çıkarıyor. AVUKAT varsa Örgütleri güçlü göstermek için özendiricilik yapan ve halkı manipüle eden siteyi şikayet edebilir mi lütfen? 24 306 Yanıtla
  • Casper:
    Allah'ın İzniyle Feneri Eli Boş Göndereceğiz.. Onun Yeri 2.Sira 173 83 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    soru isaretlerinin cevabını fenerim koyunca alırsın 65 126 Yanıtla
  • Casper:
    Okan Hoca Dürüst Adam, Kendini Belli Ediyor. 94 76 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞİKEDEN BAHÇE LI ZAVALLILAR HATIRLATAYIM KADIKÖY DE KOCANIZ OKAN BURUK, KOYUP KAYIP GELİYOR UNUTTUNUZ GALİBA 98 61 Yanıtla
  • metin dogru:
    Bu hoca bozuntusu daha koymadan ağlamaya başladı?????? 62 95 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Admin beğeni sayılarını aniden değiştiriyor. Özellikle hakaret içerikli yorumları kendi yazıyor veya başka yazıların beğeni sayısını arttırarak yukarı çıkarıyor. Örrgütleri güçlü göstermek için özendiricilik yapan ve halkı manipüle eden siteyi şikayet edebilir mi birileri lütfen? -6 120 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    METIN DOĞRU ŞİKEDEN BAHÇE NIN HICA BOZUNTUSUNA KIM KOYDU 3 LUGU OKEYYY OKAN BURUK. BURA BURA KOYDU 66 40 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Mesut fetocu sensin 76 18 Yanıtla
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