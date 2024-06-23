Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika
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Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, performansıyla ilgili eleştirilere cevap verirken duygusal anlar yaşadı. "Sahada çok koşan çok mücadele eden ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef..." ifadelerini kullanan Hakan, bu sözlerin ardından gözyaşlarını güçlükle tuttu ve bir süre sessiz kaldı.

23.06.2024 18:58
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A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu 2. maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella başta olmak üzere futbolcular da eleştiri oklarının hedefi oldu. A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kendisiyle ilgili eleştirilere cevap verirken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını güçlükle tuttu.

GÖZYAŞLARINI ZOR TUTTU

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Sahada çok koşan çok mücadele eden ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef..." ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşadı ve kısa bir süre sessiz kaldı.

Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

"TÜRKİYE'DE BANA ÇOK ELEŞTİRİ GELİYOR"

Çalhanoğlu açıklamasının devamında, "Bazen insan ister istemez duygusal oluyor ama bağlamayacağım oraya. Ben her zaman takım arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Hocamın kararı, oynatır oynatmaz. Oynarsam da mücadelemi veririm, oynamazsam da takım için burada varım ben. Bu eleştriler her zaman olacak. Futbolun içerisinde var, özellikle Türkiye'de bana çok eleştiri geliyor. Bunu Almanya'da ya da İtalya'da hiç yaşamadım. O taraftan biraz üzgünüm. Ama neden böyle bilmiyorum, kabul etmem gerekiyor" dedi.

Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Hakan Çalhanoğlu ayrıca, "Biz genel anlamda ülke olarak duygusalız. Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli oyunculara sahipler. Turnuvaya baktığınızda İspanya ve Almanya favori. Portekiz'i yenebilirdik. 1-0 ya da 2-0 geride olduğumuzda hemen düşüyoruz ve konsantrasyon kaybı oluyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Samet ve Altay'ın olayı oldu. Saha içinde konuşuyoruz ama bazen gürültüden duyulmuyor. İkisi de bu takım için çaba gösteriyor. Burada ben diye bir şey yok, biz varız. Berabere kazanırız ve beraber kaybederiz. Yolumuza devam ediyoruz. Zor bir maç olacak. Hazırlık maçında yendik. Biz inanıyoruz ve inşallah bu yoldan devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

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Son Dakika Spor Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Beykozlu: Ver bu takımı Sergen hocaya zirve yapsın bu kadar zor mu kardeşim 21 5 Yanıtla
  • ferhat eser: hepimizi ağlattın pardon güldürdün be evlat tam tiyatroluksunuz bravo 5 19 Yanıtla
    Sebastian: Ferhat eser boş yapma bu adamdan daha iyisi yok milli takımda. adam bı ileride bı geride. 7 4
  • Ali İzzet Aşrak: arkadaş gürcistanı yendik öyle bir havaya soktular gerek sosyal medyada gerek spor programlarında sanki dünya kupasında birezilyayı finalde elemişiz 2003 de dünya Kupası'nda üçüncü olduk bu kadar havaya girmedik hele bir guruptan çıkalım sonra sevinelim 5 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: hamit oldukca bu ulke futbolu geriye gider 1 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Bodrum Marmaris sizi bekliyor yaz tatili yapamadılar ya ondan ağlıyordur 1 0 Yanıtla

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