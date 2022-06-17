Başkan Sezer Huysuz, EJU Yönetim Kurulu'na seçildi - Son Dakika
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Başkan Sezer Huysuz, EJU Yönetim Kurulu'na seçildi

17.06.2022 20:49
Başkan Sezer Huysuz, EJU Yönetim Kurulu'na seçildi

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliği İcra Komitesi üyeliğine seçildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliği İcra Komitesi üyeliğine seçildi.

Avrupa Judo Birliği (EJU) Başkanlık görevini bırakan Sergy Soloveychik'ten sonra yaşanan gelişmeler doğrultusunda EJU yönetiminde olağanüstü kongreye gidildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan EJU Genel Merkezinde yapılan Olağanüstü Kongre'de, Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, EJU İcra Komitesi üyeliğine (Baş spor direktörü) seçildi.

Üç gündem maddesi üzerinden; EJU Başkanı ve (İcra Komitesi) ekibinin belirlenmesi, EJU Genel Sekreterinin seçimi ve EJU Genel Saymanının seçimleri yapıldı.

Başkan Laszlo Toth (Macaristan), Genel Sekreter Martin Poiger (Avusturya), Genel Sayman Envic Galea (Malta); İcra Komitesi Otto Kneitinger (Alman), Kıdemli Başkan Yardımcısı/Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hrvoje Lindi (Hırvatistan), Spor Başkan Yardımcısı Sergei Aschwanden (İsviçre), Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Catarina Rodrigues (Portekiz), Baş Spor Direktörü Sezer Huysuz (Türkiye), Spor Direktörü, Agron Kuka (Kosova), Spor Direktörü Urska Zolnir Jugovar'dan (Slovenya) oluştu.

Böylece EJU yönetim kadrosunda yer alan başkan Sezer Huysuz, Türk Judosu adına bir ilke imzasını atan ve adını yazdıran isim oldu. - İSTANBUL

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Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin yönetimine seçildi Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin yönetimine seçildi
Kaynak: İHA

Sezer Huysuz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Sezer Huysuz, EJU Yönetim Kurulu'na seçildi - Son Dakika

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