Böylece EJU yönetim kadrosunda yer alan başkan Sezer Huysuz, Türk Judosu adına bir ilke imzasını atan ve adını yazdıran isim oldu. - İSTANBUL

Üç gündem maddesi üzerinden; EJU Başkanı ve (İcra Komitesi) ekibinin belirlenmesi, EJU Genel Sekreterinin seçimi ve EJU Genel Saymanının seçimleri yapıldı.

Kaynak: İHA

Sezer Huysuz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Başkan Sezer Huysuz, EJU Yönetim Kurulu'na seçildi - Son Dakika

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