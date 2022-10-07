Denizlispor, Pendikspor maçında galibiyet özlemine son vermek istiyor

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, ligin 8. haftasında sahalarında ağırlayacakları Pendikspor'u yenerek 3 puan özlemine son vermek istediklerini bildirdi.

Mehmet Uz yaptığı yazılı açıklamada, 9 Ekim Pazar günü Pendikspor ile yapacakları maçta taraftarların tribünleri doldurarak takıma destek vermesini istedi.

İlk galibiyeti taraftarların önünde yaşamak istediklerini belirten Uz, "Transfer yasağımız olması sebebiyle kadromuza takviye yapamadık. Bazı oyuncularla da yollarımız ayrıldı. Yaşadığımız sakatlıklar sebebiyle bir türlü ideal kadromuza kavuşamadık." ifadelerini kullandı.

Ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Uz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir galibiyet aldığımız taktirde rüzgarın lehimize döneceğini biliyoruz. Pazar günü Pendikspor ile kendi evimizde oynayacağımız maçı dönüm noktası olarak görüyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Buna rağmen galibiyet için mücadele edeceğiz. Bu maç öncesi yönetim kurulu olarak bilet fiyatlarında indirime gittik. Taraftarlarımız her zaman bizim en büyük gücümüz olmuştur. Bu maçta da tribünleri doldurarak takımımıza 90 dakika destek vermelerini istiyoruz. Zor günler geçiriyoruz. Ancak bu zorlukları yine birlikte aşmaktan başka çaremiz yok. Taraftarlarımızın da desteğiyle şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. İnşallah başaracağız."