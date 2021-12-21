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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

21.12.2021 22:45
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. haftasında Galatasaray, Polonya deplasmanında VBW Arka'ya 76-75 yenildi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. haftasında Galatasaray, Polonya deplasmanında VBW Arka'ya 76-75 yenildi.

Gdynia Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Galatasaray 15-13 önde tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi ekip rakibini yakaladı ve taraflar soyunma odasına 35-35'lik beraberlikle gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumda oldukça etkili olan VBW Arka, final periyoduna 63-55 üstünlükle girdi. Son çeyrekte öne geçmeye başaran Galatasaray karşısında bitime 45 saniye kala VBW Arka, Kastanek'in üç sayılık basketiyle skoru tekrar lehine çevirdi: 76-75. Galatasaray, son hücumdan yararlanmayınca Polonya temsilcisi sahasındaki karşılaşmayı 76-75 kazandı.

Galatasaray grupta 10. maçında 6. yenilgisini alırken, Polonya temsilcisi 2. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, basketbol, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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