Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

08.03.2022 22:12
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Boris Krejic (Slovenya), Michal Proc (Polonya)Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 10, Pineiro 10, Caupain 18, Boothe 12, Olaseni 13, McCullough 5, Selim Şav 3, Sinan Güler, Ragıp Berke Atar 4, Görkem Doğan, Can Maxim MutafTOFAŞ: Ennis...

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Boris Krejic (Slovenya), Michal Proc (Polonya)

Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 10, Pineiro 10, Caupain 18, Boothe 12, Olaseni 13, McCullough 5, Selim Şav 3, Sinan Güler, Ragıp Berke Atar 4, Görkem Doğan, Can Maxim Mutaf

TOFAŞ: Ennis 21, Shepherd, Cook 15, Emre Tanışan, Simmons 17, Yiğit Arslan 9, Zukauskas, Cruz 3, Muhsin Yaşar 7, Zubcic 2, Bora Satır

1. Periyot: 21-20

Devre: 37-38

3. Periyot: 60-54

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında Darüşşafaka, TOFAŞ'ı 75-74 yendi.

Darüşşafaka, bu sonuçla gruptaki 2. galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise 4. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

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Sinan Güler, Volkswagen, Slovenya, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika


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