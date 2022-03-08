Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Boris Krejic (Slovenya), Michal Proc (Polonya)

Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 10, Pineiro 10, Caupain 18, Boothe 12, Olaseni 13, McCullough 5, Selim Şav 3, Sinan Güler, Ragıp Berke Atar 4, Görkem Doğan, Can Maxim Mutaf

TOFAŞ: Ennis 21, Shepherd, Cook 15, Emre Tanışan, Simmons 17, Yiğit Arslan 9, Zukauskas, Cruz 3, Muhsin Yaşar 7, Zubcic 2, Bora Satır

1. Periyot: 21-20

Devre: 37-38

3. Periyot: 60-54

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında Darüşşafaka, TOFAŞ'ı 75-74 yendi.

Darüşşafaka, bu sonuçla gruptaki 2. galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise 4. maçında ilk yenilgisini yaşadı.