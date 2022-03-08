Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

08.03.2022 22:40
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı???????, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon'a 98-89 mağlup oldu.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı???????, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon'a 98-89 mağlup oldu.

Holon Toto Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 25-20 önde geçen sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına da 46-43 üstünlükle gitti.

Son periyoda 70-70 beraberlikle girilen maçtan ev sahibi ekip, 98-89 galip ayrıldı.

Galatasaray Nef, bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da kaybetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika


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