Basketbol Süper Ligi Play-Off Programı Açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final programı belli oldu.
İki galibiyet alacak takımların yarı finale çıkacağı eşleşmelerde program şöyle:
26 Mayıs Salı:
18.00 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor (Sinan Erdem)
20.30 Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic (Beşiktaş GAİN)
27 Mayıs Çarşamba:
18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
28 Mayıs Perşembe:
18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)
20.30 Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
29 Mayıs Cuma:
18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)
20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
Not: Serilerde eşitlik olması halinde üçüncü maç, normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın sahasında oynanacak.
