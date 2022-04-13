Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

13.04.2022 21:34
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Menora Mivtachim ArenaHakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)Maccabi Playtika: Wilbekin 14, Evans 7, Nunnally 19, Williams 10, Zizic 16, Dibartolomeo 7, Caloiaro 1, Reynolds 5, Sorkin, Thomas 3, Cohen 3, ZivFenerbahçe Beko: Henry 3, Şehmus...

Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)

Maccabi Playtika: Wilbekin 14, Evans 7, Nunnally 19, Williams 10, Zizic 16, Dibartolomeo 7, Caloiaro 1, Reynolds 5, Sorkin, Thomas 3, Cohen 3, Ziv

Fenerbahçe Beko: Henry 3, Şehmus Hazer 9, Pierre 2, Booker 14, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Guduric 6, Metecan Birsen 5, Polonara 9, Floyd 6

1. Periyot: 21-21

Devre: 45-43

3. Periyot: 66-62

Beş faulle oyundan çıkan: 23.46 Reynolds (Maccabi Playtika)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 85-76 yenildi.

Bu karşılaşmayla organizasyonda normal sezon tamamlandı. Fenerbahçe Beko, sezonu 10 galibiyet, 18 yenilgiyle 12. sırada bitirdi. İsrail ekibi ise 17 galibiyet, 11 mağlubiyetle 5. olarak play-off'taki yerini aldı.

YORUMLAR
500
THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi İtalyan ekibi Olimpia Milano oldu. THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi İtalyan ekibi Olimpia Milano oldu. Son dakika haber | Hırvatistan: Zagreb'e düşen İHA hava bombası taşıyordu Son dakika haber | Hırvatistan: Zagreb'e düşen İHA hava bombası taşıyordu

Türk Hava Yolları, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika


Son Dakika
21:35 İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı
21:25 Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı geldi!
21:20 Uyuşturucu satıcısı, Yansı Dilan Özçolpan'ın evine giderken yakalandı! Adını O Ses Türkiye ile duyurmuştu
21:02 Turgut Özal'ın oğlu TEK Parti lideri Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz
20:19 Gültekin Uysal: Kast ettiğim kişiler, 6'lı masa etrafındaki liderler değil
19:43 ABD'de öğrencisini ölümden kurtaran öğretmen, izleyenlerin göğsünü kabarttı
19:34 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi
19:33 Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor
19:02 Rus birliklerinin Ukraynalı çocuğu bağlayıp gözleri önünde annesine tecavüz ettiği iddiası gündem oldu!
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 21:42:57. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement