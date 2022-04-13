Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)

Maccabi Playtika: Wilbekin 14, Evans 7, Nunnally 19, Williams 10, Zizic 16, Dibartolomeo 7, Caloiaro 1, Reynolds 5, Sorkin, Thomas 3, Cohen 3, Ziv

Fenerbahçe Beko: Henry 3, Şehmus Hazer 9, Pierre 2, Booker 14, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Guduric 6, Metecan Birsen 5, Polonara 9, Floyd 6

1. Periyot: 21-21

Devre: 45-43

3. Periyot: 66-62

Beş faulle oyundan çıkan: 23.46 Reynolds (Maccabi Playtika)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 85-76 yenildi.

Bu karşılaşmayla organizasyonda normal sezon tamamlandı. Fenerbahçe Beko, sezonu 10 galibiyet, 18 yenilgiyle 12. sırada bitirdi. İsrail ekibi ise 17 galibiyet, 11 mağlubiyetle 5. olarak play-off'taki yerini aldı.