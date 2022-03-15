Basketbolda Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı yarın İstanbul'da oynanacak - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş Icrypex ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka maçı saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 22 maçta 12 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan 34 puanlı Beşiktaş Icrypex averajla 9. sırada yer alıyor. Ligde 1 maçı eksik Pınar Karşıyaka ise 21 müsabakada aldığı 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 35 puan ve averajla 4. durumda bulunuyor.

Beşiktaş Icrypex, ligin ilk devresinde konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 79-67 yenmişti.