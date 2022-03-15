Basketbolda Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı yarın İstanbul'da oynanacak - Son Dakika
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Basketbolda Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı yarın İstanbul'da oynanacak

15.03.2022 11:17
Basketbolda Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı yarın İstanbul'da oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş Icrypex ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş Icrypex ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka maçı saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 22 maçta 12 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan 34 puanlı Beşiktaş Icrypex averajla 9. sırada yer alıyor. Ligde 1 maçı eksik Pınar Karşıyaka ise 21 müsabakada aldığı 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 35 puan ve averajla 4. durumda bulunuyor.

Beşiktaş Icrypex, ligin ilk devresinde konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 79-67 yenmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbolda Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı yarın İstanbul'da oynanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basketbolda Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı yarın İstanbul'da oynanacak - Son Dakika
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