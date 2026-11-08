Batman Petrolspor, Mardin 1969 ile 1-1 berabere kaldı; Petev 10 saniyeye işaret etti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kalan Mardin 1969'da teknik direktör Ivaylo Petev, "1-0'lık avantaj bizdeydi ancak on saniye sonra art arda yapılan iki hata neticesinde kalemizde golü bulduk ve 1 puan vermiş olduk rakibimize." dedi.

Petev, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularına sahada birlik ve beraberlik içerisinde ortaya koydukları takım ruhu için teşekkür ettiğini belirtti.

Maç sırasında çok şans yakaladıklarını, ancak son paslarda basit hatalar yaptıklarını ifade eden Petev, şöyle konuştu:

"O hatalar olmasa daha fazla gol kaydetmiş olabilirdik. İlk yarıda 4-5 tane gol pozisyonu ürettik ama gole çeviremedik. Genel olarak oyunun kontrolü bizdeydi, biz oyunu yönettik. Savunmada da iyi işler çıkardık. Oyun performansı olarak oyuncularım iyi iş çıkardılar. 1-0'lık avantaj bizdeydi ancak on saniye sonra art arda yapılan iki hata neticesinde kalemizde golü gördük ve 1 puan vermiş olduk rakibimize. Bütün bunların dışında benim size bir sorum var açıkçası, biri topa elle müdahale ederse ceza sahası içerisinde bu penaltı mıdır, değil midir? Benim sorum budur, takımımı tekrar tebrik ediyorum."

Batman Petrolspor cephesi

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin de maç öncesinde zor bir deplasmana geldiklerinin farkında olduklarını ve kazanmak üzerine plan yaptıklarını dile getirdi.

Mardin 1969'un yeni teknik direktörüyle çıkışa geçen bir takım olduğunu, kendilerinin de son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergilediğini aktaran Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyunun senaryosunda ilk yarı istediğimiz gibi topa sahip olamasak da hava şartları ve rüzgar etkiledi bizi, ikinci yarı daha çok oyunun içinde olduk. Buna rağmen 2-3 tane maçı kazanabileceğimiz fırsatlar yakaladık ama golle sonuçlandıramadık. Gol kaçırma konusunda sıkıntılarımız devam ediyor, pozisyona giriyoruz ama çok gol kaçırıyoruz. Rakibe de çok net pozisyon vermedik, sadece uzaktan şut şansları verdik. Sonuçta 1 puan değerlidir bizim için. Oyuna baktığımızda 1 puan için mutlu değiliz, rakiplerin de puan kaybettiği haftada kazanarak daha yukarıya çıkmak istiyorduk. Genel olarak sonuçtan memnun değilim."