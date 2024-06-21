Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun - Son Dakika
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Spor

Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun

Batshuayi\'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun

Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Galatasaray ile anlaşmasının ardından sosyal medyada tehdit edildiklerini iddia etti. Instagram'dan paylaşım yapan Maria, "Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenlere yazıklar olsun, siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz? Utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor" ifadelerini kullandı.

21.06.2024 16:13
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Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı konuşulan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, flaş bir paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından tehdit edildiklerini açıkladı. Maria, Instagram'da yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi. Maria daha sonra bir kullanıcıdan gelen mesajı paylaştı ve kendi paylaşımını yeniden yayınladı.

"YAZIKLAR OLSUN, UTANIN"

Maria paylaşımına, "Arka planda neler olup bittiğini bilmiyorsanız masumları işaret etmeyin. Asıl suçlu sorumluluk almayanlardır. Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenlere yazıklar olsun, siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz? Utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Michy Batshuayi, Galatasaray, Fenerbahçe, Instagram, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • YoH null: isteyen istediği takım da oynar bu bir iş adamın işi bu fenerli olarak söylüyorum yani kimse neden orda oynuyorsun diyemez öyle diyen kişide fenerli değildir öyle diyenlerin amacı farklı taraftar değildir o 19 0 Yanıtla
  • Özgür Özer: Bir takımı bukadar hırslı tutan insanları anlamak imkansız. Ceplerindeki son parayı verip maça bilet alırlar, evde eşi çocukları aç bırakırlar ama takımı desteklerler, futbolcular kamyon kamyon para kazanır ama taraftar ne kazanıyor şuana kadar birşey görmedim. Zevk için izlersin olur biter. Bu taparcasına maç izlemek nedir? 10 1 Yanıtla
  • Aydın şimşek: Klavye delikanlıları yüzyüze gelince kaçanlar. 9 0 Yanıtla
  • Depechs Modes: ver mahkemeye yaz milyon maddi manevi tazminat aklı başına gelsin 6 0 Yanıtla

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