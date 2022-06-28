Cezayir 'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları 'nda Grekoromen stilde Türkiye 'yi 60 kg'da temsil eden Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Kerem Kamal , şampiyon olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Kerem Kamal, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › BAÜN'lü sporcu Kerem Kamal'dan Akdeniz oyunlarında altın madalya - Son Dakika

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