Bayburt Özel İdare Spor-Karaköprü Belediyespor Maçı Berabere Bitti

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3. Lig 3'ncü grupta oynan maçta Bayburt Özel İdare Spor-Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Bayburt Özel İdare Spor, Genç Osman Stadyumunda ağırladığı lig lideri Karaköprü Belediyesporla 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Bu sonuçla Bayburt Özel İdare Spor ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor sezonun bitimine dört hafta kala ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.

Maçı izleyenler arasında Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'da yer aldı. Sarı siyahlıları tebrik eden Vali Eldivan, 14 Nisan'da Osmaniyespor ile mücadele edecek olan Bayburt Özel İdare Spora başarılar diledi. - BAYBURT