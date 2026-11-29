Bayburt'ta Okul Sporları Gençler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları, yeni spor salonunda oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Erkeklerde Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda ise Milli İrade Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Müsabakalarda takımlar, şampiyonluğa ulaşmak ve derece elde etmek için sahada mücadele etti. Karşılaşmaların ardından her iki kategoride de sıralamalar belirlendi.

Erkekler kategorisinde Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Bayburt Lisesi ikinci, Bayburt Fen Lisesi üçüncü olarak müsabakayı tamamladı. Kızlar kategorisinde Milli İrade Anadolu Lisesi birincilik elde ederken Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ikinci, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Bayburt Fen Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilerek sporcular tebrik edildi.