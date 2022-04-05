Bayırköyspor şampiyonluğu kaçırdı - Son Dakika
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Bayırköyspor şampiyonluğu kaçırdı

05.04.2022 11:24
Bayırköyspor şampiyonluğu kaçırdı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 17'inci haftasında Bayırköyspor, Eskişehir deplasmanında öne geçtiği maçı kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 17'inci haftasında Bayırköyspor, Eskişehir deplasmanında öne geçtiği maçı kaybetti. Bu mağlubiyet Bayırköyspor'u ligin bitmesine 1 hafta kala aldığı mağlubiyet şampiyonluktan etti.

Eskişehir'de Üniversite Evleri Sahası'nda oynanan BAL 3. Grup 17'inci haftasında Yunusemrespor, Bayırköyspor'u 2-1 yenerek, şampiyonluktan etti. Maça iyi başlayan Bayırköyspor maçın 15'inci dakikasında Burak Kaptan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca, ilk yarı Bayırköyspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına daha atak bir futbol sergileyen Eskişehir Yunusemrespor, maçın 68'inci dakikasında Eser Berk Ulaş'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu golden dakika sonra Fatih Kaçmaz Eskişehir Yunusemrespor'un ikinci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda müsabakanın skoru oldu. Eskişehir Yunusemrespor bu galibiyetle puanını 32'ye çıkarırken, Bayırköyspor'da 32 puanda kaldı.

Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı Spor deplasmanda Bozüyük Vitraspor'u 2-1 yenerek, 34 puanla bitime 1 hafta kala liderliğe yükseldi.

Öte yandan maçı Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman kızıyla birlikte maçı izledi. - BİLECİK

Bayırköyspor şampiyonluğu kaçırdı
Bayırköyspor şampiyonluğu kaçırdı

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Üniversite, Amatör Lig, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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