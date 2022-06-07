BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti - Son Dakika
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BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti

07.06.2022 21:18

- BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

- BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti

ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Onursal Başkan Mehmet Sekmen'e istifasını veren Düzgün, "Başkan Mehmet Sekmen'le görüşerek devam edemeyeceğim noktasında bilgisini verdim" dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında elenen ve Süper Lig'e çıkamayan BB Erzurumspor'da Başkan Ömer Düzgün, Erzurumspor Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ömer Düzgün, "Bu süreçte bir takım sıkıntılarla karşılaştık. Menemen maçına çıkmadan tahtamız kapalıydı 14 milyona yakın borçla tahtayı çözdükten sonra yolumuza devam ettik. Süreçte futbolcu transferi yaparken ekonomik sıkıntılarımız devam etti. Yönetimle birlikte Token projemizle takımımıza 28 milyon liraya yakın bir gelir elde ettik. Kurumlarla, bankadan alınan kredilerle bir şekilde sezonu bitirmeye çalıştık. Çok arzu ettik transfer yapmayı ama olmadı. O günkü şartlarda 20 milyon TL borç vardı. Mevcut oyuncuları elimizde tutup bu oyuncularla sezona devam ettik. Erkan Sözeri ile ayrılık yaşadık, süreklilik isterdik. Süper Lig'deki hocalarla devam etmek istedik ama görüştüğümüz hocalar gelmek istemediler. Süreç içerisinde kırılmalar yaşadık, temelinde ekonomi vardı. Bizim borçlarımız futbolcuya borcumuz olduğu için sorun sahaya yansıdı. Bu şartlarda lige başlayıp play-offa çıkmak bizim gözümüzde büyük bir başarıydı. Bu şartlarda buraya kadar gelen takım 1 golle eleniyor. Bizim başarısız olmamız için çaba harcandı. Bize pozitif ayrımcılık yapılmadı hep rakip takıma yapıldı" dedi.

"Takımın toplam borcu 97 milyon lira"

Süreçte ekonomik sıkıntı yaşadıklarını belirten Düzgün, "Bu takıma sezon sonunda borcumuz 17 milyon lira. 2021-2022 sezonunda 27 Haziran'dan sonra almış olduğumuz futbolcular ve giderler dahil olmak üzere toplam sezon sonundaki borcumuz 17 milyon liradır. Erzurumspor'un tarihindeki 17 milyon borçla bitirmiş tek sezonudur. Birer maaş yabancılara, ikişer maaş da yerli futbolcularımıza borcumuz var. Geçmişten kalan takımın borcu ise 3,5 milyon Euro da tahtada kapalı borcumuz var. Toplamdaki borcumuz 97 milyon lira" diye konuştu.

"Göreve devam edemeyeceğim"

Basın toplantısında kongrede aday olmayacağını ve görevi bırakacağını ifade eden Düzgün, "Çok istedik ama olmadı. Yönetim olarak başarıya ulaşmak için elimizden geleni yaptık. Başkan Mehmet Sekmen'le görüşerek devam edemeyeceğim noktasında bilgisini verdim. Göreve devam edemeyeceğim demek takımı yarın bırakacağım anlamına gelmiyor. Başkanımız Sekmen bey fikrini açıkladı; takımımıza sahip çıkacak, yönetebilecek var ise gelsinler kongrede ne gerekiyorsa yapılır dedi. Bende elimden geleni yapacağım. Kongrede aday olmayacağım ve görevi bırakacağımı ifade etmek istiyorum. İyi niyetimiz karşılık bulmadı. Başarısızlığı sadece yönetimde ve futbolcularda aramamak lazım. Taraftar 'yönetim istifa' dedi, buyurun istifa, biz yokuz" şeklinde konuştu.

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti
BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti
BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti
BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti - Son Dakika

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