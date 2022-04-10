Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da yapılacak

10.04.2022 11:31
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da yapılacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 25-28 Nisan tarihlerinde Beykoz Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Açıklamada ayrıca organizasyona katılacakların, 20 Nisan saat 17.00'a kadar "paraokculukturkiye@gmail.com" mail adresine bildirimde bulunmaları gerektiği kaydedildi.

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Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, Türkiye Kupası, Okçuluk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da yapılacak - Son Dakika


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