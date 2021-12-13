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Belediye Başkanı Alihan Babat, voleybol il birincisi ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi - Son Dakika

Belediye Başkanı Alihan Babat, voleybol il birincisi ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi

13.12.2021 12:54
Belediye Başkanı Alihan Babat, voleybol il birincisi ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 'Hayatı Fark Et Kendini Keşfet' projesi kapsamında il bazında yapılan voleybol turnuvasında üstün başarı elde eden Voleybol Yıldız Kızlar kategorisinde 1. olan Şehit Er Şeref Bulut Ortaokulu öğrencilere hediye dağıttı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 'Hayatı Fark Et Kendini Keşfet' projesi kapsamında il bazında yapılan voleybol turnuvasında üstün başarı elde eden Voleybol Yıldız Kızlar kategorisinde 1. olan Şehit Er Şeref Bulut Ortaokulu öğrencilere hediye dağıttı.

Ak Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, makamında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet etti. Babat, "İl bazında şampiyon olan öğrencilerimizi bu gün makamımızda ağırladık. Kendilerinde başarılarından dolayı ödül verip tebrik ettim. Çocuklarımızın her alandaki başarısı bizleri çok mutlu ediyor, bu anlamda onlara her zaman desteğimiz devam edecek" dedi. - ŞIRNAK

Belediye Başkanı Alihan Babat, voleybol il birincisi ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi
Belediye Başkanı Alihan Babat, voleybol il birincisi ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi
Belediye Başkanı Alihan Babat, voleybol il birincisi ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi

Alihan Babat, voleybol, Şırnak, Şenoba, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye Başkanı Alihan Babat, voleybol il birincisi ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Alihan Babat, voleybol il birincisi ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi - Son Dakika
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