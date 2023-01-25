Bellingham'a dev teklif! Kabul ederse kulüp tarihine geçecek - Son Dakika
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Bellingham'a dev teklif! Kabul ederse kulüp tarihine geçecek

25.01.2023 11:19

Dünyanın en iyi orta sahaları arasında gösterilen Jude Bellingham, 2020 yazında 25 milyon euro karşılığında Birmingham'dan Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Alman ekibi piyasa değeri 110 milyon euro olan futbolcuya benzeri görülmemiş bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Dortmund, Bellingham'a yıllık 15 milyon euroluk bir sözleşme teklif edecek. Teklifi kabul ederse Bellingham kulüp tarihine 'en çok kazanan isim' olarak geçecek.

Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham, Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dev turnuvadan sonra ününe ün katan futbolcu için Alman ekibi dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

DORTMUND TARİHİNE GEÇECEK

Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund, Jude Bellingham'a yıllık 15 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme önerdi. 19 yaşındaki futbolcu bu teklifi kabul etmesi halinde, Alman ekibinin tarihinde en fazla para kazanan isim olacak.

BELLINGHAM'IN KARNESİ

Jude Bellingham bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 resmi maça çıktı. İngiliz yıldız bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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Borussia Dortmund, England, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bellingham'a dev teklif! Kabul ederse kulüp tarihine geçecek - Son Dakika
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