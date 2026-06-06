Bengisu Avcı\'dan UFI Avrupa Konferansı\'nda ilham veren yolculuk

UFI Avrupa Konferansı kapsamında Fuar İzmir'de katılımcılarla buluşan Bengisu Avcı, Ocean's 7 yolculuğunda yaşadığı zorlukları ve başarıya giden yolda edindiği deneyimleri anlattı. Ocean's 7'yi tamamlayan ilk ve tek Türk sporcu olan Avcı, kararlılık, disiplin ve vazgeçmemenin önemine dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı kapsamında Türk spor tarihinin en önemli açık su yüzücülerinden Bengisu Avcı katılımcılarla buluştu. Bengisu Avcı, açık su yüzücülüğü ile hayat arasında büyük benzerlikler bulunduğunu belirterek, hedefe ulaşmanın çoğu zaman belirsizliklerle mücadele etmeyi gerektirdiğini söyledi. Avcı, "Başlangıçta hedefinizi göremeyebilirsiniz. Önünüzde kocaman bir okyanus vardır, ancak onun orada olduğunu bilirsiniz ve yüzmeye devam edersiniz. Ben yıllarca bunu yaptım" diyerek başarıya giden yolun her zaman düz ve sorunsuz olmadığını vurguladı.

"İnsanlar yalnızca sonucu görüyor"

Konuşmasında başarıların arkasındaki görünmeyen emeğe dikkat çeken Bengisu Avcı, 6 yaşında yüzmeye başladığını ve yıllar boyunca binlerce saat antrenman yaptığını, bunun yanı sıra yüzülecek rotaları, hava durumunu ve deniz şartlarını analiz ederek hazırlık sürecini sürdürdüğünü anlattı. Avcı, "İnsanlar çoğu zaman yalnızca sonucu görüyor. Oysa görünmeyen tarafta yıllar süren hazırlıklar, araştırmalar ve fedakarlıklar var. Hedefe ulaşmak için binlerce saat çalışmanız gerekiyor" dedi.

"Engel ne olursa olsun ilerlemeye devam etmeli"

Başarının yalnızca fiziksel güçle değil, zihinsel dayanıklılıkla da mümkün olduğunu belirten Bengisu Avcı, Ocean's 7 yolculuğunda karşılaştığı zorlukların kendisine bunu öğrettiğini söyledi. İngiliz Kanalı'ndaki ilk denemesinde başarısız olduğunu anlatan Avcı, bu deneyimin kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti. Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen vazgeçmeyen Avcı, yeniden denediğini ve daha sonra İngiliz Kanalı'nı geçen en hızlı Türk kadın unvanını elde ettiğini anlattı. Hayatta olduğu gibi açık denizde de her şeyi kontrol etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Avcı, "Bazen ne kadar çalışırsanız çalışın yeterli olmayabiliyor. Önemli olan, karşınıza çıkan engeller ne olursa olsun ilerlemeye devam edebilmek" diye belirtti. Başarıya ulaşmanın sadece hedefe varmakla ilgili olmadığını vurgulayan Avcı, hayal kurarken sonuca değil sürece de odaklanmak gerektiğini belirterek, "Hayal kurarken sadece ulaşacağınız noktayı düşünmeyin. Oraya vardığınızda nasıl hissedeceğinizi de düşünün. Eğer yolculuğun tadını çıkarmazsanız, başarıya ulaştığınız anın da anlamı kalmıyor. Ben yolculuğun her anını yaşamayı ve mutlu olmayı seçtim. Bu yolculuk bana şunu öğretti, vazgeçmeyi reddeden bir insanı hiçbir şey yenemez" ifadelerini kullandı.

Oturum büyük ilgi gördü

UFI Avrupa Konferansı'nın uluslararası katılımcıları tarafından ilgiyle takip edilen oturum, kararlılık, liderlik, dayanıklılık ve uzun vadeli hedeflere ulaşma konusunda ilham veren sunumlardan biri olarak öne çıktı. Bengisu Avcı, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ocean's 7'yi tamamlayan ilk ve tek Türk sporcu

2025 yılında Tsugaru Boğazı'nı da başarıyla geçerek Ocean's 7'yi tamamlayan Bengisu Avcı, bu başarıya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu oldu. Avcı, Ocean's 7 meydan okumasını tamamlayan ilk ve tek Türk sporcu olmasının yanı sıra, dünyada bu başarıya ulaşan 40. yüzücü ve 13. kadın olarak da tarihe geçti. - İZMİR