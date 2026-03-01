Bengisu Avcı Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bengisu Avcı Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda

01.03.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buzullardaki erimeye dikkat çekmek için yarışacak olan Bengisu Avcı, Finlandiya'da mücadele edecek.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Finlandiya'da 2-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda buzullardaki erimeye dikkati çekmek amacıyla yüzecek.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun katılacağı şampiyonada, Bengisu Avcı'nın yanı sıra İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu, erkeklerde ise Egor Tropeano, Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda da mücadele edecek.

Buzullardaki erimeye dikkat çekmek amacıyla yüzecek olan Bengisu, 100 ve 200 metre kurbağalama, 200 ve 450 metre serbest ile 4x25 metre bayrakta yarışacak.

Rekortmen yüzücü, 6 Mart'taki bayrak yarışında dünya rekoru denemesinin yapılacağı takımda da yer alacak.

"Buzullardaki erimeye odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, bu yıl İtalya'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'ndan üç altın madalya ile döndüğünü belirtti. Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) parkurunu iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "gelecek neden bir risk olsun ki" sloganıyla yüzdüğünü kaydeden Avcı, "Şimdi de buzullardaki erimeye odaklandık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Bengisu Avcı, Finlandiya, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bengisu Avcı Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:27:04. #7.11#
SON DAKİKA: Bengisu Avcı Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.