Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo (Dk. 76 Okan Erdoğan), Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Muammer Sarıkaya), Topalli (Dk. 90+2 Emrecan Uzunhan), Eslem Öztürk, Ethemi (Dk. 90+2 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz (Dk. 86 Emir Kaan Gültekin)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 75 Kehinde), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Mrsic, Onur Ayık (Dk. 75 Oğuz Gürbulak), Del Valle (Dk. 46 Napoleoni), Bammou
Gol: Dk. 68 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 49 Ferhat Yazgan, Dk. 52 Ologo (İstanbulspor)
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasındaki İstanbul derbisinde İstanbulspor, konuk ettiği lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Mücadelenin 6. dakikasında ise İstanbulspor kalecisi Alperen'in meşin yuvarlağı dışarı atmasının ardından futbolcular, hakemler ile tribündekiler alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.
Kaynak: AA
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