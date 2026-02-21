Bergsma, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler toplu çıkış kategorisinde Hollandalı Jorrit Bergsma, altın madalyaya ulaştı.
İtalya'daki organizasyonun 15. gününde sürat pateni erkekler toplu çıkış finali, Milano Sürat Pateni Stadı'nda gerçekleştirildi.
Rakiplerini geride bırakan 40 yaşındaki Jorrit Bergsma, altın madalyaya uzandı. Kariyerinin 5. olimpiyat madalyasını alan Bergsma, sürat pateninde altın madalya kazanan en yaşlı sporcu oldu.
Bu kategoride Danimarkalı Viktor Hald Thorup gümüş, İtalyan Andrea Giovannini bronz madalya elde etti.
Thorup, Danimarka'ya 1998'den bu yana kış oyunlarındaki ilk madalyasını getirdi.
