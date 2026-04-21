Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berk Uğurlu: 'Kupayı Ülkemize Getirmek İstiyoruz'

21.04.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN guardı Berk Uğurlu, final serisi öncesi motivasyonlarının yüksek olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ GAİN forması giyen Berk Uğurlu, "Final serisine geldiğimiz için artık motivasyona pek gerek kalmıyor çünkü Beşiktaş'ta herkes bu kupanın hasretini çekiyor. Biz de bu kupayı ülkemize getirmek istiyoruz. Bu yüzden motivasyonumuz her saniye çok yukarıda olmalı" dedi.

BTK Eurocup final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN yarın saat 20.00'de sahasında Fransız ekibi JL Bourg Basket'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlıların guardı Berk Uğurlu, kritik mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel değerlendirmelerde bulundu.

Final serisinin zorluk derecesine dikkat çeken Uğurlu, rakiplerinin formda olduğuna vurgu yaparak, "Öncelikle bence final serisinde rakibimizin şu anda formda olmasının yanı sıra oynadığımız iki maça nazaran çok daha hızlı ve atletik oynuyorlar. Bunun dışında bence defans en önemli belirleyici nokta olacak. Çünkü savunmayı yapan takımın bu seriyi kazanacağını düşünüyorum. İki takım da yetenek olarak çok yukarıda. Dediğim gibi daha az hata yapan ve savunmada daha istekli olan takım bu seriyi kazanacaktır diye düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

'DEFANSİF OLARAK DA ÇOK SERT OYNAYAN BİR TAKIMIZ'

Beşiktaş'ın oyun karakterine de değinen oyuncu, özellikle savunmadaki sertliğin altını çizdi. Uğurlu, "Özellikle biz ofansın dışında defansif olarak da çok sert oynayan bir takımız. Hocamızın her zaman söylediği ilk maçta da defansta onları biraz daha agresif olarak karşılamak ve o kolay atışları vermemek. Agresif olmak defansta bizim için çok önemli olacak" dedi.

'KUPAYI ÜLKEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Final atmosferinde motivasyonun zaten üst seviyede olduğunu belirten Uğurlu, takımın hedefini net bir şekilde şu sözlerle ortaya koydu: "Final serisine geldiğimiz için artık motivasyona pek gerek kalmıyor çünkü Beşiktaş'ta herkes bu kupanın hasretini çekiyor. Biz de bu kupayı ülkemize getirmek istiyoruz. Bu yüzden motivasyonumuz her saniye çok yukarıda olmalı. Benim kişisel olarak öyle, takımın da öyle olduğunu düşünüyorum. Kazanmak için elimizden ne gelirse her şeyi yapacağız."

'AVANTAJI KAPMAK İSTİYORUZ'

Taraftar desteğine de ayrı bir parantez açan oyuncu, Akatlar'daki atmosferin belirleyici olabileceğini ifade etti. Uğurlu, "Bütün sezon bizim arkamızdalardı ve bizi desteklediler. Yarın da öyle olacağından eminim. Onların önünde avantajı kapmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama
Gülistan Doku’nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı Gülistan Doku'nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü
Onur Air resmen iflas etti Onur Air resmen iflas etti

16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 17:01:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Berk Uğurlu: 'Kupayı Ülkemize Getirmek İstiyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.