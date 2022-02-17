Beşiktaşlı Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pjanic'in tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.