Beşiktaş, Avusturya'da İlk İdmanını Yaptı

WIENER Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya giden Beşiktaş, kamptaki ilk idmanını akşam saatlerinde yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bad Erlach kasabasında salonda gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 30 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan idman, egzersizlerin ardından kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.