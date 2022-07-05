SPOR Beşiktaş, Avusturya'daki ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş, Avusturya'daki ilk antrenmanını yaptı

05.07.2022 20:11

Beşiktaş, Avusturya'daki ilk antrenmanını yaptıAli DANAŞ / BAD HARING (Avusturya), (DHA) - Kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Avusturya'daki ilk antrenmanını yaptı

Ali DANAŞ/ BAD HARING (Avusturya), (DHA) - Kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kafilenin kamp yaptığı otelin hemen yanında bulunan sahada yapılan idman, bir saate yakın sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman tempolu geçti. Isınma ve streching çalışmalarıyla başlayan idman, futbocuların kenetlenerek ekip oluşturduğu ve top kapmaya odaklandıkları oyunla devam etti. İkinci bölümde yapılan iki takım halinde top kapma çalışmasının ardından antrenman, geniş alanda pas idmanı ile sona erdi.

Kasık ağrısından dolayı iğne yapılan Rıdvan antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, Bad Haring'deki hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Beşiktaş, Avusturya'daki ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

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