Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

Göztepe ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.