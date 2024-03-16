Stat: Tüpraş
Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Amartey, Rashica, Muçi, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Safuri, Larsson, Buksa
Goller: Dk. 5 Bünyamin Balcı, Dk. 38 Buksa (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Safuri, Dk. 40 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 37 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.
5. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Ceza yayı üstünde topla buluşan Safuri'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
17. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada Svensson'un sağ taraftan gönderdiği uzun çapraz pasını sol çizgiye yakın bölgede şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy çaprazdan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen ayağının dışıyla şutunu çekti, kaleci son anda üstüne gelen topu kornere çeldi.
31. dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semih'in çaprazdan şutunda kaleci topu kurtardı.
37. dakikada Antalyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltıya hükmetti.
38. dakikada topun başına geçen Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Muçi, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkarken, toplamda 508 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü İstanbulspor maçında atmıştı.
İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçında Coventry ve Manchester City, yarı finale çıkmayı başardı. Coventry, Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City ise Newcastle United'ı 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta goller Atal, Yusuf Erdoğan, Luis Nani ve Emre Akbaba'dan gelirken, Sivasspor'un tek golünü Koita attı. Adana Demirspor'dan Atal, maçın son dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, en son 2021-2022 sezonunun 11, 12, 13 ve 14. haftalarında böyle kötü bir seri yaşamıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Maçta Ernest Muçi'nin golüne rağmen Beşiktaş galibiyet elde edemedi. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Adam Buksa attı.
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