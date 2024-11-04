Beşiktaş Deplasmanda Trefl Sopot ile Karşılaşıyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. haftasında yarın Polonya'nın Trefl Sopot ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Ergo Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş Fibabanka, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 10 takımlı A Grubu'nda 5. sırada yer alıyor.
Henüz galibiyet elde edemeyen Trefl Sopot ise son basamakta bulunuyor.
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