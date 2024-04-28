Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinden sakatlanarak gözyaşlarıyla oyundan çıkmak zorunda kalan İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

AYAK BİLEĞİ BAĞINDA KOPMA TESPİT EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bilegi burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

SEZONU KAPATTI

Yapılan açıklamada dönüş tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmese de gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, İsmail Yüksek 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığını duyurdu.