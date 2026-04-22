Beşiktaş EuroCup Finaline Kötü Başladı

22.04.2026 23:10
Beşiktaş, EuroCup finalinde Cosea JL Bourg'a 72-60 yenildi; Alimpijevic umut verdi.

Basketbolda BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisi ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 72-60 mağlup olan Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, siyah-beyazlı taraftarlara seriyi yeniden İstanbul'a taşıyacaklarına dair söz verdi.

Karşılaşmanın ardından başantrenörler Dusan Alimpijevic ile Frederic Fauthoux, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cosea JL Bourg'u tebrik ederek sözlerine başlayan Alimpijevic, "Onlar daha çok hak etti. Daha hazırdılar. Bazı şeylere bizden daha çok odaklandılar. Daha iyi oynamak durumundayız. Savunmada fena değildik. Hücumda sorun olduğu aşikar. Bu yüzdelerle oynuyorsanız burada yanlış giden bir şeyler vardır. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu taraftara karşı üçüncü maçı oynatmaya mecburuz. Taraftarımıza söz veriyorum. Buraya üçüncü maçta dönmek üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Maça hazır çıktıklarının altını çizen Sırp başantrenör, "Oyunumuzu oynamaya dördüncü çeyrekte başladık. Keşke maçın başından beri hep böyle oynasaydık. Artık finallerdeyiz ve final baskısını kaldıramıyorsanız bu işi yapmamalısınız. Oyuncularım hazırdı. Yarı finallerde Bahçeşehir Koleji'ni geçen takım da ligde ikinci sıradaki takım da bu. Herkesin eşit şansı var. En iyi basketbolumuzu oynayıp yeniden buraya dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fauthoux: "İyi bir performans ortaya koyduk"

Cosea JL Bourg Başantrenörü Frederic Fauthoux, iyi oynayarak galip geldiklerini aktardı.

İyi bir galibiyet aldıklarını belirten Fauthoux, "Burada kazanmak zor. İyi bir performans ortaya koyduk. Henüz hiçbir şey bitmedi. Kupayı kazanmak için iki galibiyete ihtiyacımız var. Bir sonraki maça da iyi hazırlanarak çıkacağız. Gelecek haftaki maç çok farklı olacak." diye konuştu.

Fauthoux, iki sezon önce Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan eşleşmeye dair bir soruya şu yanıtı verdi:

"İki yıl önce fantastik bir maç oynadık. Burası da (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi) çok farklı. Çok büyük salonlarda oynadım, bulundum. İki yıl önceki Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki atmosferi tercih ederim."

Kaynak: AA

