Beşiktaş, EuroLeague'de Baskonia'yı 92-84 yendi; Wilbekin 24 sayıyla en skorer oldu

SALON: Buesa Arena

HAKEMLER: Damir Javor, Thomas Bissuel, Sergio Silva

BASKONIA: Lawson 10, Simmons 8, Steward 7, Duarte 23, Joksimovic 6, Krucs 5, Sedekerskis 2, Spagnolo, Baugh 9, Santos 4, Faried 10

BEŞİKTAŞ: Dotson 14, Dejulius 4, Morgan 3, Metecan Birsen 2, Wilbekin 24, Omoruyi 2, Brown 9, Nowell 12, Furkan Korkmaz 2, Gabriel 14, Zizic 6

1'İNCİ PERİYOT: 20-28

DEVRE: 51-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-73

Beşiktaş, EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı 92-84 mağlup etti. Beşiktaş, 2'nci galibiyetini alırken Baskonia 3'üncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 24 sayı kaydeden Scottie Wilbekin maçın en skorer ismi oldu.