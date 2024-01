Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Zorluklarla Baş Ediyoruz

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Biz bu göreve gelirken zorlukları biliyorduk ve şu anda zorluklarla baş ediyoruz. Beşiktaş her zaman sorunların üstesinden gelir, biz de bu günleri aşacağız" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar bu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İstemedikleri bir sonuçla seyircilerinin önünde mağlup olduklarını belirten Feyyaz Uçar, "Sorunlarımız var. Biraz zamana ihtiyacımız var. Hoca konusu çözülecek, çalışmalarımız devam ediyor. Ama emin olun çok çabuk zamanda yeni hocamız göreve başlayacaktır. Transferle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor ama şöyle bir problemimiz var, elimizde 14 yabancı oyuncumuz var, bu oyunculardan bazılarıyla vedalaşıp transfer yapmalıyız. Bunu da çözeceğiz. Biz bu göreve gelirken zorlukları biliyorduk ve şu anda zorluklarla baş ediyoruz. Beşiktaş her zaman sorunların üstesinden gelir, biz de bu günleri aşacağız. Öncelikle teknik, taktik, kariyer ve başarı olarak Beşiktaş'a layık bir hoca getirip arkasında duracağız. Oyuncularımıza sahip çıkacağız. Elinden geleni yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Sonra kenetlenip bu sıkıntıyı aşacağız" dedi.

"HEDEFİMİZ YENİ HOCAYI RİZESPOR MAÇINA YETİŞTİRMEK"

Teknik direktör arayışları hakkında konuşan Uçar, "Hedefimiz yeni hocayı Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek. Zaten yakınız hoca konusunda. Takvim de bizi biraz zorladı. Devre arasının bu kadar kısa olması elimizi zorlaştırdı. Yetişirse Çaykur Rizespor maçına, yetişmezse bir sonraki maçımıza yeni hocamızla çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarına katılmak istediklerini belirten Feyyaz Uçar, "Bu sene hedefimiz Avrupa kupaları katılma şansı yakalamak. Bizim hedefimiz bu" şeklinde konuştu.

"BİRKAÇ YILDIR BU TAKIMIN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR"

Kasımpaşa'nın kadro yapılanması hakkında konuşan Uçar, "Oyun olarak Kasımpaşa'nın kadrosunu takip ettiyseniz, birkaç yıldır bir takımın üzerine çalışıyorlar. Kasımpaşa'da oyuncular değişmiyor, genelde hocalar değişiyor ve bunun da faydasını görüyorlar. Belli bir kadroda ısrar ediyorlar, bu da başarıdır. Kasımpaşa yönetimini bu anlamda kutlamak lazım. Biz sahada o kaliteyi ortaya koyamadık" sözlerini sarf etti.

"BEŞİKTAŞ'IN HER ZAMAN B PLANI, C PLANI VARDIR"

Bugünleri daha önce gördüklerini ve ifade etmeye çalıştıklarına değinen Feyyaz Uçar, "Yeni gelecek hocaya transfer etmeyi düşündüğümüz isimleri söyleyeceğiz ve onun onayına göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın her zaman B planı, C planı vardır. Çaykur Rizespor maçına ya da bir sonraki maça yeni hocayla çıkmak istiyoruz. Bu kadar uzaması bizi de üzdü. Ama devre arasında futbolcu transferi ve hoca transferi istediğiniz zaman olmuyor. Vakit kaybettik bu anlamda ama buna sığınmıyoruz. Ben bu takımın 3 yıldır her dakikasını izledim. Bugünleri daha önce görmüştük ve zaman zaman ifade de etmeye çalıştık. Ne yazık ki değişen bir şey olmadı ama biz değiştireceğiz" dedi.

"GHEZZAL'A ŞANS VERMEK İSTEDİK"

Rachid Ghezzal'a şans vermek istediklerini söyleyen Feyyaz Uçar, şu ifadelerin kullandı:

"Oyuncuların kadro dışı durumunda gösterdikleri performansları, oyuncularla olan ilişkilerini, Beşiktaş formasıyla yapabileceklerini değerlendirdik. Ghezzal o grubun içinde idmanlardaki özverisiyle öne çıktı. Tabii ki UEFA'nın futbolcuları korumaya yönelik kurallarına uyduk. O grup içinde Ghezzal daha iyi niyetli, istekli, arzulu göründü. Her futbolcunun hakkı vardır. Ghezzal'a da bir şans vermek istedik. Başka bir davranış görürsek yine aynı şeyler olabilir."

"BAZI YABANCI OYUNCULARLA VEDALAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Bazı yabancı oyuncularla vedalaşmaları gerektiğini belirten Uçar, "Biz elimizdeki 14 yabancıdan bazılarıyla vedalaşmak zorundayız ki transfer yapabilelim. Bu da söylediğiniz şeyi zorunlu kılıyor" şeklinde konuştu

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar Uçar, Samet Aybaba'nın düzenlediği basın toplantısından sonra Rıza Çalımbay'ı birkaç kez aradığını ancak Çalımbay'ın telefona yanıt vermediğini de söyleyerek sözlerini noktaladı.