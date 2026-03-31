Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni Yendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN, EuroCup yarı finalinde Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Alberto Baena (İspanya), Hugues Thepenier (Fransa), Christian Theis (Almanya)

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 9, Lemar 11, Anthony Brown 9, Morgan 13, Zizic 10, Mathews 21, Dotson 16, Kamagate, Yiğit Arslan, Thomas 2, Canberk Kuş

Bahçeşehir Koleji: Flynn 19, İsmet Akpınar, Homesley 5, Cavanaugh 8, Williams 10, Ford, Mitchell 18, Furkan Haltalı, Ponitka, Hale 12, Koprivica

1. Periyot: 14-25

Devre: 37-39

3. Periyot: 67-54

Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) yarı finalinde iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 yendi.

İlk maçı kazanan siyah-beyazlılar, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

Seride iki galibiyet alan tarafın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci randevusu 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Bahçeşehir Koleji, mücadeleye etkili bir başlangıç yaptı. Pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler kaydeden konuk ekip, 5. dakikayı 13-8 önde kapattı. Beşiktaş GAİN, bu çeyrekte rakibine savunmada karşılık vermekte zorlandı. Hızlı hücumlarla skor üretmeye devam eden Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 11 sayı farkla üstün tamamladı: 14-25.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş, peş peşe top kayıpları yapan Bahçeşehir Koleji karşısında 16. dakika biterken farkı 1 sayıya düşürdü: 30-31. Konuk ekip, ilk periyotta savunmada gösterdiği performanstan uzak bir grafik çizdi. Taraftarının da desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, bir dakika sonra Morgan'ın serbest atış isabetleriyle üstünlüğünü eline aldı: 32-31. Kalan sürede Flynn ile art arda kritik isabetler bulan Bahçeşehir Koleji, devreye 39-37 önde girdi.

Beşiktaş GAİN, ikinci yarıya Anthony Brown ve Zizic'in basketleriyle etkili başladı. Bahçeşehir Koleji karşısında 15-2'lik seri yakalayan siyah-beyazlılar, 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-41. Yüksek tempoda oynanan müsabakada üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, final periyoduna 67-54 önde gitti.

Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü sürdürerek farkı 21 sayıya (91-70) kadar çıkaran Beşiktaş, maçı da 91-72 kazandı.

Maçın son anlarında bir pozisyonda aldığı darbenin ardından sakatlanan Conor Morgan, müsabakaya devam edemedi.

Karşılaşmayı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Kartal Kayra Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu, Tiago Djalo ve El Bilal Toure saha kenarından takip etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Yapay zeka ’’Suçlu’’ dedi, hayatı karardı Yapay zeka ''Suçlu'' dedi, hayatı karardı
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı
Canlı anlatım: Dev maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı
21:41
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 22:48:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.