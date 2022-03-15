Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı! Eski hakem Deniz Çoban net konuştu - Son Dakika
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Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı! Eski hakem Deniz Çoban net konuştu

15.03.2022 00:54
Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı! Eski hakem Deniz Çoban net konuştu

Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın son dakikalarında siyah-beyazlılar penaltı bekledi. Konu ile ilgili eski hakem Deniz Çoban değerlendirdi. Larin'in Nelsson'a yaptığı müdahele için Çoban, "Penaltı şüphesi yok. Devam kararı doğru" sözlerine yer verdi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın son dakikalarına siyah-beyazlıların penaltı beklediği tartışmalı pozisyon damga vurdu. Eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta pozisyona dair tartışmalara son noktayı koydu.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

Larin'in Nelsson'a yaptığı müdahaleyi değerlendiren Deniz Çoban, "Penaltı şüphesi yok. Devam kararı doğru. Oyun kurallarında; tutmanın oyuncunun bedenine etki etmesi gerekir yazıyor. Tutup bırakıyor Nelsson an meselesi bu. Larin istese devam ederdi, bir sonraki hamlesini yapabilirdi. Dengesini kaybedip düşüyor, bence penaltı yok, devam kararı doğru." dedi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı! Eski hakem Deniz Çoban net konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı! Eski hakem Deniz Çoban net konuştu - Son Dakika
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