Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Hamoğlu'nun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Hamoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

18.05.2022 19:21

Hırvatistan'da düşme sonucu rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren iş insanı ve Beşiktaş'ın geçmiş dönemlerde asbaşkanlığını yapan Ahmet Hamoğlu, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hırvatistan'da düşme sonucu rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren iş insanı ve Beşiktaş'ın geçmiş dönemlerde asbaşkanlığını yapan Ahmet Hamoğlu, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hamoğlu'nun cenazesi, Hırvatistan'dan uçakla Ankara'ya, buradan da kara yoluyla Çorum'a getirildi. Hamoğlu'nun cenazesi, Çorum Ulu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine Hamoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da katıldı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Hamoğlu'nun cenazesi toprağa verildi
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Hamoğlu'nun cenazesi toprağa verildi
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Hamoğlu'nun cenazesi toprağa verildi
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Hamoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Hamoğlu'nun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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