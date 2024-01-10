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Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy gelecek için umut veriyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy gelecek için umut veriyor

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği maçta 2 gol atan 18 yaşındaki santrfor Semih Kılıçsoy, kısa sürede ortaya koyduğu performansla gelecek için umut verdi. Semih, son maçlarda yakaladığı şansı iyi değerlendirdi ve fileleri 4 kez havalandırdı. Tecrübeli isimlere göre daha etkili olan Semih, takımın tecrübeli isimlerine göre sonuca daha hızlı ulaşmayı bildi.

Beşiktaş\'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy gelecek için umut veriyor
10.01.2024 - 12:23,
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Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği maçta 2 gol atan 18 yaşındaki santrfor Semih Kılıçsoy, kısa sürede ortaya koyduğu performansla gelecek için umut verdi.

Bu sezon ligde ilk kez 1. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyen ve 13 dakika sahada kalabilen Semih, uzun süre beklediği şansı iyi değerlendirdi.

Fatih Karagümrük maçının ardından takımının yaptığı 14 karşılaşmada sadece iki kez görev alıp, toplam 6 dakika sahada kalabilen genç yıldız, sıkıntılı dönemdeki son 4 mücadelede ise şansını iyi değerlendirdi.

Ligin 17. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkarak 71 dakika sahada kalan Semih, ardından oynanan Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında da aynı şansı yakaladı.

Semih Kılıçsoy, son maçlarda yakaladığı şansı iyi değerlendirdi ve fileleri 4 kez havalandırdı.

Son 3 maçı boş geçmedi

Genç futbolcu, özellikle son 3 maçta attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki ilk golünü Atakaş Hatayspor karşısında atan Semih, Kasımpaşa maçında da takımının tek golünü kaydeden isim oldu.

Semih, Çaykur Rizespor karşısında ise fileleri 2 kez havalandırırken, Cenk Tosun'un attığı golün de pasını verdi.

Genç oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımına bu sezon bir gol kazandırdı.

Tecrübeli isimlere göre daha etkili oldu

Semih Kılıçsoy, bu sezon ligdeki hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş'ta hücum hattında görev alan tecrübeli isimlerden daha etkili bir görüntü sergiledi.

Siyah-beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, görev aldığı 12 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki golcü oyuncusu Cenk Tosun, oynadığı 16 lig maçında 4 gol atabildi.

Siyah-beyazlı ekipte Jackson Muleka ise 17 maçta 2 gol bulabildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex-Oxlade Chamberlain ise sahada kaldığı 14 maçta fileleri yine 4 kez havalandırdı.

Sonuca daha hızlı ulaştı

Semih, takımın tecrübeli isimlerine göre sonuca daha hızlı ulaşmayı bildi.

Görev aldığı 7 maçta 336 dakika sahada kalan Semih, 84 dakikada bir fileleri havalandırırken, 856 dakika süre alan Cenk Tosun 214 dakikada bir gol attı.

Toplam 861 dakika süre görev alan Aboubakar, 215,2 dakikada bir gol bulurken, 796 dakika şans bulan Chamberlain ise 199 dakikada bir bunu başarabildi.

Ligde 1026 dakika süreyle oynayan Muleka da 256,5 dakikada bir fileleri havalandırabildi.

Kaynak: AA
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