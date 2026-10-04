Beşiktaş'ın yeniden seçilen başkanı Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan tebrik aldı

Beşiktaş'ın yeniden seçilen başkanı Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan tebrik aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı'ya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan tebrik mesajı geldi. Bak, mesajında Adalı'yı kutladı ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Beşiktaş Kulübünün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı'yı kutluyorum. Serdal Adalı'ya ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
Kaynak: İHA
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