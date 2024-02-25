Beşiktaş, İstanbulspor\'u 2-0 mağlup etti

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Coly, Joshaj (Dk. 81 Vefa Temel), Jackson (Dk. 58 Mehmet Yeşil), Sambissa (Dk. 66 Özcan Şahan), Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Dk. 81 Eren Arda Şan), Mamadou, Emrehan Gedikli (Dk. 66 Eslem Öztürk)
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku (Dk. 87 Zaynutdinov), Al-Musrati, Fernandes (Dk. 88 Amartey), Rashica (Dk. 77 Ghezzal), Muçi, Cenk Tosun (Dk. 62 Salih Uçan), Semih Kılıçsoy (Dk. 77 Aboubakar)
Goller: Dk. 23 Semih Kılıçsoy, Dk. 54 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 34 Gedson Fernandes, Dk. 73 Colley, Dk. 90+4 Zaynutdinov (Beşiktaş), Dk. 53 Jackson (İstanbulspor)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
51. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Jackson ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sambissa'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
54. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda rakibinden kaptığı topla ceza sahasına gelen Gedson Fernandes, yay üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda top köşeden filelere gitti: 0-2.
74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rashica rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun yerden pasında penaltı noktasına yakın mesafeden Semih Kılıçsoy sert vurdu ancak kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.
90+2. dakikada soldan ceza sahasına giren Muçi, kale sahasına hareketlenen Zaynutdinov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Alp Arda topu kornere gönderdi.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
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